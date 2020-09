Juve, Rabiot elogia Pirlo: "È il massimo. Era un grandissimo centrocampista" (Di giovedì 3 settembre 2020) CLAIREFONTAINE - È tempo di Nations League, È tempo di ritiri delle nazionali. In questi giorni sono molte le selezioni che si sono riunite per preparare le sfide del torneo europeo, fra queste, oltre ... Leggi su corrieredellosport

Guillaumemp : ?? Adrien #Rabiot torna in nazionale francese #Juve - isamiccoli52 : RT @CMJuve18: ??#Rabiot:'Sono cambiate molte cose, a cominciare dal fatto che si vede che Pirlo è stato un giocatore importante per la Juve.… - AleGobbo87 : RT @BianconeriZonIt: Sono cresciuto come uomo, perché quando ti allontani da un posto dove ti senti a tuo agio sei costretto ad evolverti.… - junews24com : Rabiot: «Un vantaggio avere Pirlo, con lui sono cambiate molte cose» - - AleGobbo87 : RT @BianconeriZonIt: Molte cose sono cambiate. Il suo staff è composto da ex giocatori, e più giovani di #Sarri, anche più vicini a ciò che… -