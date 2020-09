"Il sesso? Fatelo con la mascherina e senza baci": i consigli della sanità canadese (Di giovedì 3 settembre 2020) Il sesso? “Fatelo con la mascherina”. È questa l’indicazione arrivata alla popolazione canadese, dove la responsabile per la Salute pubblica nazionale, Theresa Tam, ha suggerito anche di evitare i baci e di ridurre l’uso di alcol e di altre sostanze che alterino i processi decisionali e il comportamento.La Tam ha affermato: “La salute sessuale è parte importante della nostra salute generale. Ma il sesso può essere complicato al tempo del Coronavirus”. Mettendo in luce i rischi dei rapporti occasionali o con partner non stabili, la responsabile ha aggiunto: “L’attività sessuale con minor rischio al tempo del Covid è con te stesso”.Le indicazioni canadesi sembrano richiamare quelle ... Leggi su huffingtonpost

