Ifa 2020, le novità di Qualcomm tra pc Windows, auricolari e tanto 5G (Di giovedì 3 settembre 2020) Sul palcoscenico virtuale di Ifa, che causa emergenza sanitaria quest’anno sarà seguita via streaming da pubblico e addetti ai lavori (ad eccezione degli 800 giornalisti presenti a Berlino), Qualcomm ha presentato le novità in cantiere disegnando una traiettoria che corre in due direzioni. Da una parte l’attenzione si sposta dagli smartphone ai computer, con l’obiettivo di replicare l’ascesa e l’attuale dominio nella fornitura di processori per i telefoni intelligenti marcati Android; dall’altra c’è una tecnologia per migliorare l’esperienza d’uso con gli auricolari, senza tuttavia dimenticare il 5G, una delle principali leve per gli affari della casa a stelle e strisce. Il 5G per i computer Windows L’annuncio più rilevante riguarda l’arrivo ... Leggi su wired

Amorne_1979 : 'A IFA 2020 TP-Link Deco, due dispositivi Wi-Fi 6 pronti anche per il 5G' di Mauro Notarianni -… - CellulareMag : IFA 2020: Philips Hue New renderà incredibile ogni TV --> - Digital_Day : Anche Bosch spinge per la smart home. A IFA 2020 è il turno delle lavastoviglie - mag_digital : IFA 2020, i gadget più interessanti - macitynet : A IFA 2020 TP-Link Deco, due dispositivi Wi-Fi 6 pronti anche per il 5G -