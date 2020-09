Dzeko: «Ogni anno sembra che debba andare via. Giocare con Cr7? Dico che…» (Di giovedì 3 settembre 2020) Edin Dzeko ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Italia: le parole dell’attaccante Edin Dzeko ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Italia. Queste le parole dell’attaccante bosniaco. ITALIA-BOSNIA – «Dispiace che questa partita arrivi in un momento un po’ particolare, né noi né l’Italia siamo al 100%, per quanto ci riguarda ci mancano molti giocatori fra cui Pjanic. Comunque cercheremo di ripetere, risultato a parte, la bella prestazione fatta a Torino contro gli azzurri». FLORENZI – «Florenzi ha detto che se sarà necessario non esiterà a darmi un calcione e lo stesso potrei fare io? Alessandro è un amico e lo resterà sempre. Detto questo, fa sempre piacere Giocare contro ... Leggi su calcionews24

