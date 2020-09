De Luca rimanda ancora sulla scuola: “All’inizio della settimana prossima si decide” (Di giovedì 3 settembre 2020) Il governatore della Campania Vincendo De Luca prende ancora tempo sulla scuola, come comunicato sul suo profilo Facebook, e rimanda alla settimana prossima la decisione definitiva sull’inizio dell’anno scolastico “Nel corso della riunione che ho convocato questa sera a palazzo Santa Lucia, e alla quale hanno partecipato l’assessore all’Istruzione, la dirigente dell’Ufficio Scolastico regionale, l’Anci, i sindacati e l’Unità di Crisi per l’emergenza Covid-19, sono state affrontate le problematiche relative all’inizio del nuovo anno scolastico. È stata l’occasione per una verifica puntuale e oggettiva della situazione attuale in relazione al ... Leggi su ilnapolista

