Cremona-Reggio Emilia in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Supercoppa A1 2020 (Di venerdì 4 settembre 2020) Il PalaRadi sarà il palcoscenico di Vanoli Cremona-Unahotels Reggio Emilia, match valido per il terzo turno del gruppo B della Supercoppa 2020 di A1. In una stagione i destini delle due squadre si sono ribaltati, i lombardi dopo la pandemia hanno smantellato la squadra e sono chiamati ad una stagione di sacrifici. Gli Emiliani invece hanno un organico interessante che ha già battuto la Fortitudo e ha costretto all’overtime la Virtus. La palla a due del confronto è stata fissata per le ore 19.00 di venerdì 4 settembre. La sfida non sarà trasmessa in tv e la visione sarà disponibile in esclusiva streaming su Eurosport Player. Venerdì 4 settembre, Ore 19.00 – Vanoli Cremona-Unahotels ... Leggi su sportface

