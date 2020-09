Covid, la scoperta del Cnr: la quercetina lo uccide (Di giovedì 3 settembre 2020) L'Istituto di nanotecnologia del Consiglio nazionale delle ricerche, il Cnr-Nanotec di Cosenza ha partecipato a uno studio supportato dalla Fundación hna spagnola che è stato pubblicato sull'International Journal of Biological Macromolecules e dal quale emerge che c'è un composto di origine naturale, la quercetina, in grado di funzionare da inibitore specifico del coronavirus Sars-CoV-2.Secondo quanto si legge in questo lavoro, la quercetina blocca l'attività enzimatica di 3CLpro ed è dunque "letale" per Sars-CoV-2. Bruno Rizzuti del Cnr-Nanotec, che ha condotto lo studio con un gruppo di ricercatori di Saragozza e Madrid, spiega:"Le simulazioni al calcolatore hanno dimostrato che la quercetina si lega esattamente nel sito attivo della proteina 3CLpro, impedendole di svolgere correttamente la sua ... Leggi su blogo

