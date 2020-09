COVID-19: e-GEOS (Telespazio/ASI) svilupperà una soluzione per monitorare la ripresa economica (Di giovedì 3 settembre 2020) e-GEOS, azienda costituita da Telespazio (80%) e dall’Agenzia Spaziale Italiana (20%), ha firmato un contratto con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per lo sviluppo di una soluzione in grado di integrare e analizzare grandi quantità di dati, satellitari e non, per contribuire a monitorare la ripresa economica dopo l’epidemia di COVID-19, in particolare nel settore portuale, della logistica e del trasporto merci. Il progetto, denominato “COVID-19 economic impact assessment from Space in Italian Ports and Logistic Centers – Enabling Industry Growth”, sarà finanziato nell’ambito del bando permanente dell’ESA “EO Science for Society”, finalizzato a supportare soluzioni e servizi ... Leggi su meteoweb.eu

