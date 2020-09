Cisterna, motoraduno della Polizia Locale: oltre 100 moto pronte a sfilare sabato 12 settembre (Di giovedì 3 settembre 2020) L’Associazione Polizia Locale Comandi del Lazio organizza la seconda edizione del motoraduno DELLE POLIZIE LOCALI DEI COMANDI DEL LAZIO, con il patrocinio dei comuni di Cisterna di Latina e Marino e la collaborazione con la European Police Association, sezione Italia. Dopo il grande successo della prima edizione, i motociclisti delle polizie locali si incontreranno sabato 12 settembre 2020 a Marino (Rm) alle ore 9.00 in Piazza S. Barnaba per la partenza, con rigoroso rispetto delle norme per il Covid-19. PROGRAMMA DELL’EVENTO La partenza delle moto è fissata alle ore 9.30, con un saluto dell’Amministrazione comunale di Marino. I centauri percorreranno le strade dei comuni di Castel Gandolfo, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Cisterna, motoraduno della Polizia Locale: oltre 100 moto pronte a sfilare sabato 12 settembre - marco_mdp : RT @ComuneMarino: Sabato 12 settembre 2020 da #Marino a Cisterna- Motoraduno Polizie Locali Lazio e festa interforze. Per iscriversi è nece… - ComuneMarino : Sabato 12 settembre 2020 da #Marino a Cisterna- Motoraduno Polizie Locali Lazio e festa interforze. Per iscriversi… -