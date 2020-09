Cate Blanchett, l’abitudine del riciclo anche a Venezia (Di giovedì 3 settembre 2020) Ormai, a questo punto, possiamo chiamarla un’abitudine. O, se preferiamo, la sua «style signature», la sua firma stilistica caratterizzante. Era già accaduto due anni fa, nel 2019, alla serata di inaugurazione del Festival di Cannes dove, anche in quell’occasione, Cate Blanchett era stata scelta come Presidente di giuria della prestigiosissima manifestazione cinematografica. L’attrice australiana, con scelta personalissima e da applauso a scena aperta, decise di indossare un bellissimo abito Haute Couture firmato Armani Privé, già esibito 4 anni prima, su un palcoscenico così importante e fotografato come quello del tappeto rosso dei Golden Globe. Leggi su vanityfair

raimovie : Il discorso di Cate Blanchett alla Cerimona di apertura di #Venezia77 #biennalecinema2020 #cateblanchett… - raimovie : Alle 21.10 'Carol' diretto da Todd Haynes, tratto dal romanzo del 1952 'The Price of Salt' di Patricia Highsmith. I… - UNHCRItalia : Cate Blanchett, oggi a #Venezia77 per inaugurare la #BiennaleCinema2020, è da anni al nostro fianco per aiutarci a… - danivrse : @bandaeapart no sul serio cate blanchett è... superba meravigliosa bellissima outstanding e così regale?? my heart can’t take it??? - VELOSPORT1960 : Standing ovation per Ennio Morricone in cerimonia inaugurale. Cate Blanchett: 'Da maiali e galline al miracolo del… -