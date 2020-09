Calciomercato Verona: visite mediche in giornata per Tameze (Di giovedì 3 settembre 2020) Calciomercato Verona: tutto confermato per l’arrivo di Tameze in gialloblù. Il giocatore effettuerà le visite mediche in giornate Adrien Tameze si appresta a diventare un nuovo giocatore dell’Hellas Verona. Il centrocampista del Nizza, che ha trascorso gli ultimi sei mesi all’Atalanta, tornerà in Serie A per giocare con gli scaligeri. Come riporta Gianluca Di Marzio il costo dell’operazione si aggira sui tre milioni di euro e il giocatore effettuerà le visite mediche in giornata. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Verona, sondaggio per #BorjaValero. E inoltre c'è il sì di #Tameze - DiMarzio : #Inter, occhi sul giovane Oliver #Jurgens. Piace anche all'estero - DiMarzio : #Calciomercato | #Verona, per #Tameze tutto fatto: visite mediche nella giornata di oggi - kupaleon : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Verona, per #Tameze tutto fatto: visite mediche nella giornata di oggi - OddouxR : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Verona, per #Tameze tutto fatto: visite mediche nella giornata di oggi -