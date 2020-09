Bimbo positivo al Coronavirus a Parigi, chiuse due classi: è il secondo caso (Di giovedì 3 settembre 2020) Prime due classi chiuse per casi di positività al Covid-19 a Parigi dopo la riapertura delle scuole di lunedì scorso. La chiusura delle classi e la quarantena per i bambini che ne fanno parte è stata... Leggi su feedpress.me

Prime due classi chiuse per casi di positività al Covid-19 a Parigi dopo la riapertura delle scuole di lunedì scorso. La chiusura delle classi e la quarantena per i bambini che ne fanno parte è stata ...

Bimbo con sintomi in classe, che fare? Le linee guida Covid per la scuola

«Dal punto di vista sanitario, tutto è pronto in Veneto per la riapertura delle scuole per il 14 settembre prossimo, data che rimane confermata, salvo improbabili e imprevedibili modifiche peggiorativ ...

