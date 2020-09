Berlusconi e il Covid, la serata di Barbara a Capri con gli amici in due locali (Di giovedì 3 settembre 2020) Positiva anche Marta Fascina, la compagna del leader di Forza Italia. Ora l'ex premier è «rinchiuso» tra sala da pranzo e soggiorno al piano terra nella villa di Arcore. Il figlio Luigi è stato fermato e sottoposto a tampone all'arrivo a Pantelleria Leggi su corriere

stanzaselvaggia : Secondo me Berlusconi ha la prostatite ma dice di avere il Covid. - fanpage : Covid, Silvio #Berlusconi è positivo al tampone - Agenzia_Ansa : ++ BERLUSCONI POSITIVO AL COVID ++ #ANSA - FuryBionda : RT @dan_grossi: Secondo me Berlusconi ha la prostatite ma si vergogna e ha detto di avere il Covid. - Fratzen13 : RT @TwittGiorgio: Il prof al veleno sul Cav: 'È la volta buona...?' ....NON CAPISCONO CHE IL COVID ORA E' COME IL RAFFREDDORE! https://t.c… -