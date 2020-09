Batman fermato dal Covid: Robert Pattinson positivo, chiuso il set del film in Inghilterra (Di giovedì 3 settembre 2020) Il primo stop a marzo, con l’esplosione della pandemia. Poi la ripresa. E ora il nuovo stop, a causa della positività al Covid di colui che doveva e deve interpretare il protagonista del film. Risultato: Batman è bloccato. L’ennesimo capitolo cinematografico della saga dell’uomo pipistrello è costretto a fermarsi fino a data da destinarsi. Il motivo è tutto nell’esito del test di Robert Pattinson, la star della pellicola, che secondo la versione online di Vanity Fair ha contratto il coronavirus. Per questo il set di Londra è stato chiuso e la realizzazione del film è ufficialmente “in pausa provvisoria“. La lavorazione del nuovo ‘Batman’ era cominciata lo scorso ... Leggi su ilfattoquotidiano

CristoforoNolan : Grazie Dio che apprezzi Batman e hai fermato #RobertPattison. - emilybouchart : continuo a sperarlo allora, perché ho letto anche che hanno fermato le riprese di batman appunto per il virus -

