Amazfit Band 5 in arrivo a fine mese con Alexa integrato e monitoraggio dell’ossigenazione del sangue (Di giovedì 3 settembre 2020) Amazfit si prepara a sfidare la Mi Band 5 di Xiaomi con la sua nuova smart Band Band 5, anch’essa prodotta da Huami. La smartBand, apparsa brevemente nel catalogo di Amazon.com prima di essere rimossa, esteticamente risulta difficile da distinguere rispetto alla rivale, tuttavia offre alcune funzionalità aggiuntive di cui la Mi Band 5 è priva. Nello specifico, Amazfit Band 5 integra l’assistente virtuale Alexa che permetterà all’utente di poter interagire con il software attraverso i comandi vocali. Non solo: la descrizione sulla popolare piattaforma di e-commerce menzionava anche la presenza di un sensore SpO2 per il monitoraggio del livello di ossigeno nel ... Leggi su ilfattoquotidiano

