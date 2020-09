Yvan Sagnet Gesù nero a Venezia77: «Cristo era un sindacalista, si batteva per i diritti degli ultimi» (Di mercoledì 2 settembre 2020) di Chiara Zanini Milo Rau, uno dei più importanti registi teatrali europei, è un autore svizzero che ha subito molti tentativi di censura, in Germania, in Russia e a Singapore i suoi spettacoli sono ... Leggi su globalist

Milo Rau, uno dei più importanti registi teatrali europei, è un autore svizzero che ha subito molti tentativi di censura (in Germania, in Russia e a Singapore i suoi spettacoli sono stati annullati).

Se neanche la pandemia ferma il caporalato, allora la lotta per contrastarlo deve continuare. Più forte di prima perché, si sa, nelle difficoltà i deboli diventano ancora più fragili. È la strategia c ...

