The Boys in the Band: Jim Parsons e Zachary Quinto nel trailer del gay drama di Netflix (Di mercoledì 2 settembre 2020) Jim Parsons, Zachary Quinto e Matt Bomer si stanno riunendo per l'imminente adattamento cinematografico di The Boys in the Band su Netflix. La produzione di Broadway del 2018 di The Boys in the Band di Mart Crowley presentava un insieme rivoluzionario di attori apertamente gay: Jim Parsons, Zachary Quinto, Matt Bomer, Andrew Rannells, Charlie Carver, Robin DeJesús, Brian Hutchison. Tutti gli attori si stanno riunendo per l'imminente adattamento cinematografico, in streaming su Netflix dal 30 settembre, e del quale è stato presentato il trailer. The Boys in the Band è un'opera teatrale del drammaturgo statunitense, ... Leggi su movieplayer

acmilan : The boys are back! ???? Back to training for the Rossoneri ??? Bentornati, rossoneri! ???? Riprendono gli allenament… - Anehtacs : @ayellol Dororo e The Boys - sempreoccupata : Sto guardando Unbreakable Kimmy Schmidt mentre aspetto venerdì per la seconda stagione di The Boys e mi rendo conto… - MilkNesquik : Ho appena iniziato The Boys e...la prima scena WTF RAGA AIUTO - leganerd : The Boys in the band: ecco il trailer del film Netflix con Jim Parsons ? -