Scandicci-Monza oggi in tv: orario e diretta streaming volley Supercoppa femminile 2020 (Di mercoledì 2 settembre 2020) Savino Del Bene Scandicci e Saugella Monza si sfidano nei quarti di finale della Supercoppa femminile 2020 di volley: ecco l’orario e come vedere il match in diretta streaming. Scandicci parte favorita contro le brianzole, che nel primo turno hanno faticato parecchio a regolare Cuneo, sconfitto solo al tie-break. Le toscane invece sono reduci dalla vittoria contro Brescia, che dopo una grande battaglia nei primi due set si è arresa nelle successive due frazioni di gioco. Le due squadre sono pronte a darsi battaglia in gara secca per approdare alla Final Four di Vicenza. L’appuntamento è alle ore 20:30 di mercoledì 2 settembre. La partita sarà visibile in ... Leggi su sportface

vitasportivait : ?? #Pallavolo | #Supercoppa @IGOR_Volley in semifinale! A #Novara servono 5 set per avere la meglio su… - GiuliCasey : @Volleyball_it Hanno ragione si. Che sia Firenze o Casalmaggiore. Manca proprio il buon senso.. non vedo perché non… - sportface2016 : #volley Quarti di finale #Supercoppa femminile 2020: ecco data, orario, tv e streaming di #Scandicci-#Monza - DanieleRaponi : #Scandicci 3-1 #Brescia #Monza 3-2 #Cuneo #Chieri 3-0 #Bergamo #Novara 3-1 #Perugia #Casalmaggiore 2-3 #Firenze ott… -