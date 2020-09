Roma, commercianti in rivolta: 'Riaprite subito la Ztl, il centro storico sta morendo. Zero incassi dopo il Covid' (Di mercoledì 2 settembre 2020) 'Lasciateci lavorare'. E ancora: 'Meno Ztl più commercio'. Con questi slogan, rivolti al Campidoglio e alla sindaca Virginia Raggi, i commercianti di Roma sono scesi in piazza per protestare contro la ... Leggi su leggo

MerliSte : RT @marioadinolfi: Bar, ristoratori, commercianti del centro storico di Roma sono già in estrema sofferenza (da marzo non c’è clientela, i… - TwittIt79840933 : RT @marioadinolfi: Bar, ristoratori, commercianti del centro storico di Roma sono già in estrema sofferenza (da marzo non c’è clientela, i… - marcolatini19 : @tobiazevi Ottimo poi basta che non fate anche partito ecologista anti inquinamento. Roma non è solo ZTL e altri nm… - Martino31805246 : RT @marioadinolfi: Bar, ristoratori, commercianti del centro storico di Roma sono già in estrema sofferenza (da marzo non c’è clientela, i… - Mirkosway74 : RT @marioadinolfi: Bar, ristoratori, commercianti del centro storico di Roma sono già in estrema sofferenza (da marzo non c’è clientela, i… -