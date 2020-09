Nuova voragine profonda quanto un palazzo scoperta in Siberia: ora sono 17 (Di mercoledì 2 settembre 2020) La terra continua a collassare in Siberia: gli esperti hanno scoperto un altro sinkhole, che porta il totale a 17 La scoperta è avvenuta nella penisola di Yamal, in Siberia ed è decisamente preoccupante. Gli esperti hanno infatti individuato la diciassettesima voragine formatasi in questa zona: l’ultima, nella fattispecie, ha una profondità di 165 piedi … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

montagne_paesi : Ghiacciaio del Mandrone, si è aperta una nuova voragine - Montagne & Paesi - Da ormai diverse decine di anni a ques… - MANDICAU : ORRORE DELLE FOIBE: SCOPERTA IN SLOVENIA UNA NUOVA VORAGINE CON 250 VITTIME CIVILI, TUTTE GIOVANI - PonytaEle : RT @GiulioTerzi: .@robertomenia sull'infinito orrore delle #foibe e sulla 'storia ufficiale'raccontata e distorta per decenni dalla faziosi… - GiulioTerzi : .@robertomenia sull'infinito orrore delle #foibe e sulla 'storia ufficiale'raccontata e distorta per decenni dalla… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova voragine Nuova voragine profonda quanto un palazzo scoperta in Siberia: ora sono 17 NewNotizie Nella tundra artica russa si è aperto un nuovo gigantesco cratere profondo 50 metri

Nella penisola di Yamal, causato dallo scoppio dell’accumulo di metano. Blocchi di terra e ghiaccio lanciati a centinaia di metri dall'epicentro Mentre sorvolava la Penisola di Yamal, nell’estremo nor ...

Massimina, la voragine nel giardino condominiale fa paura: allargata la zona a rischio

Una voragine, larga tre metri per due e profonda cinque metri, che si è aperta nel giardino di una palazzina in via Antonio Banfi, in zona Massimina, a Roma. I pompieri hanno eseguito una verifica sta ...

Nella penisola di Yamal, causato dallo scoppio dell’accumulo di metano. Blocchi di terra e ghiaccio lanciati a centinaia di metri dall'epicentro Mentre sorvolava la Penisola di Yamal, nell’estremo nor ...Una voragine, larga tre metri per due e profonda cinque metri, che si è aperta nel giardino di una palazzina in via Antonio Banfi, in zona Massimina, a Roma. I pompieri hanno eseguito una verifica sta ...