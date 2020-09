Nicolas Higuain: «Se qualcuno fa 15 gol è un fenomeno, mio fratello una m…» (Di mercoledì 2 settembre 2020) Nicolas Higuain: «qualcuno con 15 gol è un fenomeno, mio fratello una m…». Le dichiarazioni del fratello-agente del Pipita Nicolas Higuain non le manda a dire nell’intervista rilasciata a Tuttosport sul futuro del fratello Gonzalo. «Perché chi prenderà Higuain farà un affare? Perché si assicurerà uno dei 4-5 migliori attaccanti degli ultimi dieci anni, con numeri fantastici e ancora tanta voglia di essere protagonista. Se un attaccante segna 15 reti è un fenomeno. Se invece è mio fratello, si dice che è una m… Tutti da lui si aspettano sempre 30 reti, ... Leggi su calcionews24

