Migranti, sindaco Lampedusa “attendiamo risposte dal Governo” (Di mercoledì 2 settembre 2020) “Noi ci aspettiamo tanto dall’incontro di stasera, attendiamo di vedere cosa dice il governo”. Così il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, entrando a Palazzo Chigi per l’incontro con il premier Giuseppe Conte, sull’emergena Migranti che ha coinvolto Lampedusa. Ai cronisti che gli chiedevano se il presidente della Regione, Nello Musumeci, avrebbe riproposto l’ordinanza il sindaco ha risposto: “Non lo so. Lui chiede cose che riguardano la Sicilia, io cose specifiche per Lampedusa”. sfe/vbo/r <div>Migranti, sindaco Lampedusa “attendiamo risposte dal Governo”</div> su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

