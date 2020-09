Migranti: leghisti lasciano piazza P.Chigi, 'Conte premier in fuga' (Di mercoledì 2 settembre 2020) Roma, 2 set. (Adnkronos) - Hanno lasciato piazza Colonna, dove hanno sostato per circa un'ora 'assediando' il portone di ingresso di Palazzo Chigi, i parlamentari leghisti protagonisti di un flash-mob di protesta per le politiche migratorie del governo Conte. "Abbiamo le comunicazioni del ministro Speranza al Senato e il voto di fiducia alla Camera - ha spiegato, prima di allontanarsi, il capogruppo del Carroccio a Palazzo Madama Massimiliano Romeo - dobbiamo andare in Aula. Conte sa che abbiamo chiesto un incontro, quando vuole noi siamo sempre disponibili, tanto una delegazione la mettiamo in piedi in tempi rapidissimi. Conte è un premier in fuga, ma se cambia idea noi ci siamo.". Poi la battuta rivolta ai colleghi: "pensare che quando eravamo ... Leggi su iltempo

