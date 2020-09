Meghan Markle omaggia Lady Diana in jeans ed è un successo (Di mercoledì 2 settembre 2020) Meghan Markle e Harry hanno ricordato Lady Diana in occasione dell’anniversario della sua morte (31 agosto 1997) piantando semi di Non-ti-scordar-di-me, i fiori preferiti dalla Principessa. Per ricordare la madre scomparsa 23 anni fa, durante la visita al Preschool Learning Center Harry e sua moglie Meghan con l’aiuto dei piccoli studenti, tutti rigorosamente con la mascherina, hanno piantato i fiori più amati da Diana, dal nome suggestivo se messi in relazione con la tragica fine della Principessa del Popolo. Proprio per omaggiare Diana, Meghan volle i Non-ti-scordar-di-me anche nel suo bouquet di sposa. Per l’occasione Lady Markle ha abbandonato i tacchi, indossando delle ... Leggi su dilei

