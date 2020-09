Matteo Salvini, che gaffe: non sa la differenza tra fatturato e utile. E sui social lo chiamano somaro (Di mercoledì 2 settembre 2020) Clamorosa gaffe di Matteo Salvini all’interno di uno dei suoi ultimi tweet. Il leader della Lega è stato colto in castagna da diversi utenti di Twitter che hanno fatto notare come non conosca la differenza che passa tra fatturato e utile. “Tassa unica al 15% sul fatturato post-virus. I soldi fatturati in questo periodo è giusto che rimangano agli imprenditori”, scrive, ma dimostra così di fare un po’ confusione con la parola fatturato, estendendola erroneamente al concetto di utile. E così, spopola l’hashtag “Salvini somaro”. Leggi su sportface

