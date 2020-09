M5s continua a perdere pezzi, addio dalla deputata Aiello (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il Movimento 5stelle continua a perdere pezzi. Un'altra parlamentare di "peso", Piera Aiello, lascia con uno sferzante giudizio, che emerge da un lunghissimo post su Facebook. "Non posso restare in un Movimento che per anni ha ripetuto i concetti di: Onestà, Meritocrazia e Giustizia ma che alla prova dei fatti è sceso a compromessi, ha costruito cordate, ha attribuito incarichi delicati a individui privi della formazione necessaria per gestire attività vitali per la nostra Repubblica", scrive la deputata del M5S Piera Aiello, annunciando la sua decisione di lasciare il gruppo parlamentare e la forza politica con la quale è stata eletta. Aiello, testimone di giustizia (da non confondere con chi, da ex mafioso, ha la qualifica di ... Leggi su ilfogliettone

