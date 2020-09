Legge elettorale, si parte dopo il referendum (Di mercoledì 2 settembre 2020) Serve tutto l’ottimismo della volontà per definire una «accelerazione» la notizia che la riforma della Legge elettorale sarà incardinata nell’aula della camera dei deputati il 28 settembre. Se tutto va bene, perché la formula obbligata con la quale ha preso la decisione ieri la conferenza dei capigruppo è: «Se saranno conclusi i lavori in commissione». Lavori che cominceranno martedì 8 settembre e dovranno presto essere sospesi, perché il parlamento osserverà la tradizionale settimana di pausa prima delle elezioni regionali. Appena … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

EnricoLetta : Detto #votoSÌ perché da tempo penso Parlamento con 600 membri funzionerà meglio che con 945. E?parlamentari non por… - AlbertoBagnai : Quindi in caso di vittoria del sì se volete andare a votare dovrete aspettare che i quattro partiti di maggioranza… - PietroGrasso : Il #TaglioDeiParlamentari da solo non basta: si doveva lavorare alla legge elettorale e ad altre norme, invece in u… - entornoint : Legge elettorale: Germanicum in aula il 28 settembre - pietro1968 : RT @marckuck: Tanto vale riaprire la piaga: il c.d. 'Rosatellum Ter' (L. 51/2019) mette in sicurezza la legge elettorale, rendendo solo opz… -