Iran: Rohani, Usa non riusciranno a imporci sanzioni Onu

(ANSA) - ISTANBUL, 02 SET - I tentativi degli Stati Uniti di reintrodurre le sanzioni contro l'Iran al Consiglio di Sicurezza dell'Onu sono destinati a fallire. Lo ha detto oggi il presidente iraniano ...BERNA - Il consigliere federale Ignazio Cassis si recherà in visita a Teheran da sabato a lunedì prossimi per celebrare il centenario della presenza diplomatica elvetica in Iran. Ad accompagnarlo ci s ...