In bilico il programma domenicale di Barbara D’Urso: lo scoop di Dagospia (Di mercoledì 2 settembre 2020) Domenica Live potrebbe non andare in onda Dopo un paio di mesi di meritate vacanze, domenica scorsa Barbara d’Urso è tornata a Cologno Monzese per iniziare le prove dei suoi programmi. Da settimane su Canale 5 gira lo spot in cui Carmelita prende il solo sul tetto degli studi Mediaset annunciando l’arrivo di Pomeriggio Cinque, Live Non è la D’Urso e Domenica Live. E se l partenza dei primi due è ufficiale, uno da lunedì 7 settembre e l’altro da domenica 14, per quanto riguarda Domenica Live ci potrebbero essere delle novità, ma in negativo. Stando ad un rumor diffuso da Dagospia, la presenza del contenitore della domenica pomeriggio di Canale 5 potrebbe essere in bilico nel palinsesto 2020/2021. In poche parole, secondo Roberto D’Agostino il format potrebbe essere in ... Leggi su kontrokultura

MARI151280 : @BobApril04 Si vero Ma il corpo di Neo è stato preso dal riccio robotico e portato lì dentro L'agente Smith era un… -