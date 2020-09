“Il tuo silenzio per sempre è un urlo lancinante”. Addio a Philippe Daverio, il critico d’arte si è spento a 71 anni (Di mercoledì 2 settembre 2020) Addio allo storico dell’arte Philippe Daverio: l’uomo è morto questa notte all’istituto dei Tumori di Milano. Lo ha reso noto la regista e direttrice del Franco Parenti Andree Ruth Shammah. Docente e saggista, ex assessore alla Cultura del Comune di Milano, aveva 71 anni. “Mi ha scritto suo fratello stamattina per dirmi che Philippe è mancato stanotte” ha detto Shammah all’Ansa. “Amico mio ….il tuo silenzio per sempre è un urlo lancinante stamattina” ha scritto Shammah su Instagram, dando notizia sui social della morte dell’amico. Ha commentato Emanuele Fiano del Pd: “Andree Ruth #Shammah ci da purtroppo notizia della scomparsa di Philippe ... Leggi su caffeinamagazine

LegaSalvini : ++ IL TUO VOTO FARÀ LA DIFFERENZA, ECCO PERCHÉ ++ ??Fai girare il più possibile questa vergogna, condividi! - LegaSalvini : PD E 5 STELLE MALE D'ITALIA, CON IL TUO VOTO ALLE REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE PUOI AIUTARE A CACCIARLI - UEFAcom_it : 4? leggende della #Juventus ???? Chi è il tuo preferito ??? #UCL | @juventusfc - mimanchitu_ : @Crystar82521258 Ricevi € 20,00! Il tuo bonus è in attesa di essere attivato. - ArmandaGelsomin : RT @AnnaRDelorenzo: Il tuo amore è sceso su di me come un dono divino, inatteso, improvviso, dopo tanta stanchezza e disperazione. Fedor D… -

Ultime Notizie dalla rete : “Il tuo Globale Analizzatori Di Ematologia previsioni di mercato rivisto in un nuovo rapporto Negozio di ricerche di mercato come COVID - 19 prevede di tenere un impatto enorme sulle vendite nel 2020 Genova Gay