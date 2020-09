Il padre di Messi: “Permanenza al Barcellona? Difficile” (Di mercoledì 2 settembre 2020) “Futuro di Leo? Difficile che rimanga al Barcellona“. Lo ha dichiarato Jorge Messi, padre del fuoriclasse argentino in rottura col Barcellona dopo l’ultima stagione e le ultime frizioni con la società. Il padre di Messi è stato intercettato dai giornalisti di ‘El Chiringuito’ nel giorno dell’incontro con la società per discutere i termini dell’eventuale addio alla società blaugrana del figlio. Una delle possibili opzioni è il Manchester City ma Jorge Messi assicura: “Non abbiamo mai parlato con Guardiola”. Leggi su sportface

Jorge Messi, padre e agente del capitano del Barcellona, ha rilasciato delle brevi dichiarazioni ai giornalisti presenti sul futuro del figlio. Queste le sue parole in vista dell’atteso incontro con B ...Il padre di Leo "Non so nulla e non ho parlato con Guardiola" BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Jorge Messi, papà di Lionel, è atterrato a Barcellona dove nelle prossime ore incontrerà il presidente d ...