Il fratello di Higuain: "Ci voleva maggiore rispetto ma apprezziamo la sincerità di Pirlo. Addio Juve e Italia" (Di mercoledì 2 settembre 2020) Nicolas Higuain, fratello di Gonzalo, attaccante della Juventus, ha annunciato l'Addio alla Juve del Pipita Leggi su 90min

DiMarzio : #Juventus | #Higuain, parla il fratello Nicolas: 'È sicuro che non giocherà più in Italia' - GoalItalia : Nicolas Higuain conferma l'addio del Pipita alla Juve: futuro negli USA? ???????? - forumJuventus : TS: 'Il fratello di Higuain conferma che Gonzalo sta per lasciare la Juve. Non si aspettavano questa situazione ma… - elturro666 : @erredantes Vorrei dire una cosa di segno opposto: Higuain qualcosa ci ha dato (eufemismo) noi tifosi possiamo anch… - zazoomblog : Higuain Juventus il fratello annuncia l’addio: bordata alla società - #Higuain #Juventus #fratello #annuncia -