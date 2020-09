I test sugli animali non sono sostituibili (Di mercoledì 2 settembre 2020) "Se da una parte vi sono sistemi invitro in grado di produrre dati utili ad ampliare le informazioni relative allo studio di alcune sostanze d'abuso, come ad esempio nicotina e alcol, gli stessi non possono sostituire in toto il modello animale". Questo quanto si legge in un passaggio della relazione del ministero della Salute trasmessa ai presidenti delle Camere il 28 luglio scorso e che verrà annunciata e assegnata alle commissioni competenti nei prossimi giorni.La relazione mette anche in evidenza la norma contenuta nel Milleproroghe che ha rinviato al 1/o gennaio 2021 l'entrata in vigore del divieto di utilizzo di animali per le ricerche sulle sostanze d'abuso, divieto già previsto per recepimento di direttive dell'Unione europea. Soddisfatto il mondo della ricerca, dal Mario Negri a Reserch4life, dal Patto Trasversale ... Leggi su ilfogliettone

giulia60031200 : @Anna94198447 @CrisciGloria Ha fatto la stessa cosa anche con i test sugli animali. Bloccata appena in tempo. - Amore4Zampe : Una situazione che si protrae nel tempo! ----->>>> - Sunrise_ital : Tripletta: Sunrise offre il miglior servizio ed è per la terza volta consecutiva il vincitore del test connect sugl… - Rita27546 : Test sugli animali per alcool, tabacco e droghe: respinta la proroga, saranno vietati dal prossimo 1° gennaio - infoitinterno : Test sierologici sugli insegnanti, sono 72 i positivi -

Ultime Notizie dalla rete : test sugli I test sugli animali non sono sostituibili - Biotech Agenzia ANSA Sci, Paris torna sulla neve: dopo lo Stelvio raggiungerà i compagni a Zermatt

Prima prova per l’azzurro dopo l’infortunio al ginocchio destro. “Sto bene, non ho fretta”. La Coppa del mondo riparte a Soelden il 17 e 18 ottobre a porte chiuse. Per Brignone, Goggia e Bassino test ...

Scuola, D'Amato (Lazio): faremo test Covid a campione sugli studenti

Così l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, a margine di una visita al drive-in per i test Covid nell'area dedicata alla lunga sosta all'aeroporto di Fiumicino ...

Prima prova per l’azzurro dopo l’infortunio al ginocchio destro. “Sto bene, non ho fretta”. La Coppa del mondo riparte a Soelden il 17 e 18 ottobre a porte chiuse. Per Brignone, Goggia e Bassino test ...Così l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, a margine di una visita al drive-in per i test Covid nell'area dedicata alla lunga sosta all'aeroporto di Fiumicino ...