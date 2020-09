Grande Fratello Vip, Sossio Aruta prende una Decisione inaspettata: "Inseguirò il sogno" (Di mercoledì 2 settembre 2020) Sossio Aruta non sarà in un nuovo reality show, dopo l'avventura al Grande Fratello Vip. Il compagno di Ursula Bennardo torna in campo con una nuova squadra di calcio. Leggi su comingsoon

GrandeFratello : Dal cuore della musica... al cuore di Grande Fratello! ?? Elisabetta Gregoraci è ufficialmente una concorrente di… - trash_italiano : Sorridi. Mancano solo 2/3 settimane a Pomeriggio 5, Forum, Uomini e Donne, Grande Fratello Vip, Temptation Island, Live - Non è la d'Urso. - ItaliaViva : Qualcuno nel governo fa confusione tra realtà e il Grande Fratello, ma bisogna studiare, per evitare di confondere… - erikapretti21 : RT @RamaTrash8: POMERIGGIO 5 E UOMINI&DONNE: LUNEDÌ 7 SETTEMBRE TEMPTATION ISLAND: MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE TU SI QUE VALES: SABATO 12 SETT… - saverio_ma : @lasvampitella Il grande fratello vip? -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Daniela Martani non lavorerà più a Radio Kiss Kiss. Secondo l’ex del Grande Fratello sarebbe stata mandata via per la sue opinioni sul coronavirus. Daniela Martani su Twitter ha annunciato di non lavo ...Sembrava il gossip ‘top’ dell’estate 2020, invece… tanto rumore per nulla! Anna Tatangelo, infatti, ha postato su Instagram alcuni scatti in piscina in cui appare in bikini arcobaleno, in splendida fo ...