GF Vip 5, Tommaso Zorzi: «Patrizia De Blanck? Nobile decaduta» (Di mercoledì 2 settembre 2020) Contessa De Blanck nella casa del GF VIP 3 La miccia per il Grande Fratello Vip potrebbe essere stata già accesa. Intervistato dal settimanale Chi sulla nuova avventura nella casa di Cinecittà, Tommaso Zorzi parla della futura coinquilina Patrizia De Blanck usando una definizione che alla più fumantina delle concorrenti potrebbe far storcere il naso (qui tutti i concorrenti). A proposito dell’unica gieffina vip che ha già conosciuto, il rampollo di Riccanza spiega: “Lei è un po’ un personaggio del Gattopardo. La Nobile decaduta, quel vecchio stampo lì”. Sì, Nobile decaduta! E anche se è vero che i titoli nobiliari in Italia non valgono più e lei ... Leggi su davidemaggio

Notiziedi_it : Tommaso Paradiso, i vip cantano la nuova canzone: lui si scaglia contro gli haters - IsaeChia : ‘#GfVip5’, #TommasoZorzi spiega perché parteciperà al #realityshow e confessa: “La #nomination? La vivo con odio, s… - Hely0411 : È UFFICIALE: Tommaso Zorzi is the new Antonella Elia e di conseguenza sarà il mio concorrente preferito - CorrNazionale : Grande Fratello Vip: #TommasoZorzi è ufficialmente uno dei concorrenti. Sui social è spuntata anche la lista dei co… - xxlouisTOP : io ?? guardare grande fratello vip solo per tommaso zorsi -