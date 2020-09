GAZZETTA – La Juventus vuole Luis Suarez: possibile il tridente da sogno (Di mercoledì 2 settembre 2020) “Suarez! Juve da urlo”. Questo il titolo di apertura in prima pagina de La GAZZETTA dello Sport di oggi. Un affare tira l’altro. Nel nostro campionato in arrivo grandi campioni. Clamorosa svolta nella corsa all’attaccante: l’uruguayano a un passo, accordo trovato sull’ingaggio, ora deve liberarsi dal Barcellona. Con Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala Sarebbe un tridente da sogno. Spazio anche ai granata nel taglio alto della prima pagina: “Cairo 15 anni da cuore Toro”. Parola al presidente nel giorno in cui si celebra un traguardo decisamente importante per lui: “Ho sempre messo amore e passione. Inizia un nuovo ciclo e vorrei dare gioia ai tifosi”. Si parla poi dei nerazzurri nel taglio basso: “Inter: Kolarov”. Arriva il serbo che firmerà ... Leggi su calciomercato.napoli

