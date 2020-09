Eurizon in partnership con iM Global Partner per gestione azionario giapponese (Di mercoledì 2 settembre 2020) (Teleborsa) – Eurizon, società di asset management del Gruppo Intesa Sanpaolo, ha avviato una Partnership con iM Global Partner per la gestione del fondo azionario giapponese della gamma OYSTER, dato in delega a Eurizon Capital SGR a partire dal 1° settembre 2020. Il fondo azionario OYSTER Japan, gestito dal 2013 da Joel Le Saux e Yoko Otsuka presso SYZ AM, vanta più di 40 miliardi di yen di asset in gestione ed è uno dei prodotti di punta della gamma acquisita nel maggio 2020 da iM Global Partner. Joël Le Saux è entrato a far parte di SYZ Asset Management nel febbraio 2013 per gestire il fondo OYSTER Japan Opportunities. Si ... Leggi su quifinanza

