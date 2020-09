Elodie e Marracash, brutta lite a Taormina: spunta una indiscrezione (Di mercoledì 2 settembre 2020) La coppia composta da Elodie e Marracash sembra essere una delle più solide degli ultimi tempi, ma secondo recenti indiscrezioni i due sarebbero stati protagonisti di un’accesa lite durante le vacanze a Taormina. La storia d’amore tra Elodie e Marracash procede a gonfie vele così come raccontato dalla stessa cantante attraverso alcune immagini condivise sui … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

VanityFairIt : Storia di una bella coppia, che ha tutta l'aria di procedere alla grande. LOVE LOVE LOVE! @Elodiedipa… - peppe_zk : RT @__davidxx__: elodie e marracash coppia più bella degli ultimi 10 anni? - xxxmamacitaseye : Elodie e Marracash sono troppo belli. TROPPO. - Jessica_Dotti : Elodie e Marracash adottatemi - SusannaBecchio : Marracash ed Elodie patatini a Venezia ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Elodie Marracash

DiLei Vip

Marracash ed Elodie: litigio con schiaffo al ristorante? Andiamo con ordine. La questione è stata messa in luce da Deianira Marzano, che ha ricevuto diverse segnalazioni riguardo ad un litigio con sch ...Questa settimana ha in serbo una vera sorpresa per gli amanti della musica. Si tratta del concerto Heroes, allestito sul palco dell'Arena di Verona nell'ambito della manifestazione «Da Verona Riaccend ...