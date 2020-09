È morto Erick Morillo, il DJ della hit anni ’90 «I Like To Move It» (Di mercoledì 2 settembre 2020) Erick Morillo, principalmente noto per la sua hit del 1994 «I Like To Move It», è stato trovato morto nella sua abitazione a Miami. La morte improvvisa del 49enne arriva meno di un mese dopo il suo arresto per violenza sessuale contro una DJ con cui aveva lavorato. Venerdì 4 settembre, il DJ avrebbe dovuto recarsi in tribunale per la sua udienza. La polizia della città americana ha confermato che Morillo è stato trovato morto nella sua casa a Miami Beach ma non ha rilasciato alcun dettaglio sulle indagini appena iniziate. Morillo aveva raggiunto la fama internazionale già negli anni ’90 ed era tornato a far parlare di sé nel 2005 quando la sua hit ... Leggi su giornalettismo

