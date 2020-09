Dl Covid, bagarre in Aula per proroga ai vertici dell’intelligence. Di Maio, “Nessuno provi a tirarmi dentro giochi di Palazzo” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il Governo pone la fiducia alla Camera sul dl Covid. bagarre in Aula, 50 grillini contro la maggioranza. ROMA – Il Governo pone la fiducia alla Camera sul dl Covid. Una decisione che ha provocato le proteste di opposizioni e parte dei grillini che hanno presentato un emendamento per chiedere lo stop alla proroga dell’intelligence. La proroga ai vertici dell’intelligence nel dl Covid Il caso che ha scatenato le polemiche è quello della proroga ai vertici dell’intelligence inserita nel decreto Agosto. Uno dei tanti provvedimenti che, a prima vista, sembrerebbe poco inerente all’emergenza sanitaria. Roma 09/09/2019 – Camera dei Deputati voto di fiducia al nuovo Governo ... Leggi su newsmondo

repubblica : Decreto Covid, 50 M5S alla Camera contro la proroga dell'intelligence. Il governo pone la fiducia, ed è bagarre [ag… - Giovanni1DiMaio : RT @ItalianPolitics: Da Repubblica: Decreto Covid, 50 M5S alla Camera contro la proroga dell'intelligence. Il governo pone la fiducia, ed è… - Movimento_piu : Decreto Covid, 50 M5S alla Camera contro la proroga dell'intelligence. Il governo pone la fiducia, ed è bagarre - l… - rmm2000 : Fronda dei 5 Stelle, 50 deputati contro la proroga dei vertici degli «007». E Conte mette la fiducia - VELOSPORT1960 : Bagarre alla Camera, si temono defezioni sul voto di fiducia al decreto che proroga l'emergenza Covid fino al 15 ot… -