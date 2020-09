De Laurentiis: «Non ho abbandonato il mio piano per la Serie A» (Di mercoledì 2 settembre 2020) Aurelio De Laurentiis replica a Prima Comunicazione che ieri sera aveva scritto di una sua decisione di accantonare la propria proposta per i diritti tv e di affiancare Juventus, Roma, Milan e Inter nel voto che ci sarà il prossimo 9 settembre all’Assemblea Lega Serie A. Il presidente del Napoli interviene con due tweet: Vorrei dire a Prima Comunicazione che l’informazione seria non può basarsi sulle indiscrezioni. Io non ho abbandonato assolutamente il mio piano. Abbiamo ricevuto lunedì le offerte dei fondi alle quali se ne sono aggiunte delle altre (Continua) Bisogna studiarle, approfondirne i contenuti, probabilmente sedersi con le controparti per spiegare le necessità di una Lega Calcio che guardi al futuro #ADL Vorrei dire a Prima Comunicazione che l’informazione seria ... Leggi su ilnapolista

