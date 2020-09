Covid-19, ProWine São Paulo 2020 rimandato al 2021: “Troppe incertezze in Brasile” (Di mercoledì 2 settembre 2020) ProWine São Paulo 2020, in programma in Brasile il 21 ottobre, è stata rimandata al 2021 a causa dell’emergenza Covid-19. Rico Azeredo, direttore della manifestazione che avrebbe dovuto tenersi al Transamerica Expo Center di San Paolo, punta il dito sui politici locali, accusandoli di “mancanza di garanzie sul rilascio dei permessi di organizzare eventi”. “Nonostante il grande sforzo che abbiamo fatto per sviluppare un Protocollo di Salute e Sicurezza che permettesse di tenere la fiera ProWine São Paulo 2020 con adeguati livelli di protezione contro il Coronavirus – evidenzia Azeredo – il rinvio della si è reso necessario poiché la Città di San Paolo non sta rilasciando ... Leggi su winemag

Ultime Notizie dalla rete : Covid ProWine Covid-19, ProWine São Paulo 2020 rimandato al 2021: "Troppe incertezze in Brasile" WineMag.it