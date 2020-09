Ciclismo, Mondiali su strada a Imola. Di Rocco: “Un riconoscimento per tutto il paese” (Di mercoledì 2 settembre 2020) “Prima di fare i complimenti ad Imola per l’importante successo ottenuto, voglio ringraziare tutte le città e località italiane che si sono candidate. Ognuna di queste ha presentato un progetto valido, sostenuto dall’entusiasmo di poter raccontare, attraverso un grande evento ciclistico, i propri territori e mostrare al mondo le proprie capacità Il fatto che si siano candidate, con un brevissimo preavviso, un cosi’ alto numero di città credo che sia la migliore conferma che gli eventi di Ciclismo hanno una grande capacità di valorizzare e promuovere le bellezze paesaggistiche e le eccellenze locali”. Queste le dichiarazioni del presidente della Fci, Renato Di Rocco, a proposito della decisione dell’Uci di assegnare i Mondiali su ... Leggi su sportface

manumagicaemi : #Imola2020 e comunque io sto ancora aspettando le immagini della volata per il secondo posto dei Mondiali di Richmo… - sportface2016 : Le parole di Di Rocco - LaStampa : Nella scelta della Federazione Internazionale decisive le garanzie anti-Covid della sede italiana. Battuta la forte… - mrdoppiaci : RT @repubblica: Ciclismo, Mondiali 2020 assegnati a Imola [aggiornamento delle 13:49] - repubblica : Ciclismo, Mondiali 2020 assegnati a Imola [aggiornamento delle 13:49] -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Mondiali

Il Mondiale di ciclismo 2020 doveva essere in Italia e infatti in Italia si disputerà. Non si correrà però nel Veneto, come sembrava già certo un paio di anni fa prima delle rinuncia a sorpresa di Vic ...L'Unione Ciclistica Internazionale ha assegnato a Imola l'organizzazione dei Mondiali di ciclismo 2020, che si svolgeranno fra il 24 e il 27 settembre. Inizialmente la rassegna iridata era in programm ...