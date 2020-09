Bollo auto noleggio 2020: cosa cambia per il pagamento e importo (Di mercoledì 2 settembre 2020) Come stabilito dal Decreto Milleproroghe approvato dal Parlamento, ci sono delle novità relative al Bollo auto, e in particolare all’imposta applicata sulle auto a noleggio a lungo termine, laddove per “lungo termine” s’intenda un lasso di tempo che supera l’anno. Infatti, il decreto ha fatto slittare una scadenza stabilita originariamente nella Legge di Bilancio 2020. Vediamo cosa è cambiato. Bollo auto noleggio a lungo termine: nuova scadenza del pagamento Stando a quanto riportato dalla Manovra 2020, si stabiliva entro il 30 giugno 2020 il pagamento del Bollo auto ... Leggi su termometropolitico

Bollate: senaghese si dà alla fuga, con due bambini in auto. E’ accaduto in viale Lombardia. Una Volkswagen Polo proveniente da Senago non si è fermata all’intimazione dell’alt da parte degli agenti d ...

Cancellate le multe per il bollo auto, ecco per chi. Il bollo auto è certamente annoverato tra le tasse più odiate dagli italiani. Accade, non di rado, infatti, che molti contribuenti decidano di non ...

