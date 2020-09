Bianca Guaccero si rilassa in barca in attesa del ritorno in tv. Ed è stupenda (Di mercoledì 2 settembre 2020) Bianca Guaccero si rilassa in barca in attesa del ritorno in tv. La conduttrice si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza insieme alla figlia Alice ed è pronta a iniziare una nuova avventura sul piccolo schermo. Nella prossima stagione televisiva, Bianca sarà ancora una volta al timone di Detto Fatto, lo show che guida da diversi anni e dove è approdata dopo l’addio di Caterina Balivo. Il programma, che durante il lockdown si era spostato su Instagram, riprenderà il via alla fine di ottobre. Dal 3 al 25 ottobre infatti sulla Rai andrà in scena il Giro d’Italia nella stessa fascia oraria dello show pomeridiano. Nel corso dell’autunno Bianca dovrà affrontare anche nuovi impegni. Sarà ... Leggi su dilei

