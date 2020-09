Bari, rubano la bici a un giovane africano. Dopo la denuncia il poliziotto gli regala la sua (Di mercoledì 2 settembre 2020) Ogni giorno Martin, giovane africano che vive a Bari, carica la sua bici sul treno per recarsi a lavoro. Così ha fatto anche il giorno di Ferragosto, mettendosi all’opera nella spiaggia di Pane e Pomodoro dove lavora come addetto alla pulizie. Ma alla fine della giornata, ha avuto una brutta sorpresa: la sua bici, indispensabile per i suoi spostamenti, era stata rubata. La storia di Martin si risolve per il meglio, perché Dopo aver sporto denuncia un sovraintendente della Polizia gli ha regalato la propria bicicletta, per permettere a Martin di continuare a lavorare. A raccontare la vicenda in un post su Facebook è Marco Tribuzio, responsabile del Banco delle Opere di Carità della Caritas ... Leggi su ilfattoquotidiano

Marco Tribuzio, responsabile del Banco delle Opere di Carità della Caritas diocesana, ha raccontato, in un post su Facebook, la vicenda di Martin, un ragazzo africano che vive in Italia, al quale è st ...

