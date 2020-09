Automotive, nasce la newco Sai. Scudieri: L’Irpinia del futuro nasce dove 40 anni fa colpì il sisma (Di mercoledì 2 settembre 2020) Un’area di circa 40 mila metri quadrati, di cui 14.000 coperti, l’impegno di 150 persone tra tecnici e operai la cui formazione avverrà attraverso stage in Italia e in Germania nei prossimi due anni. E poi cinque linee produttive completamente automatizzate con macchine per ogni linea per un investimento totale di 52 milioni di euro e un fatturato a regime di circa 70 milioni di euro. E’ riassunto in questi dati il piano quinquennale dell’operazione Sai, Schlote Automotive Italia, la newco protagonista di una eccezionale convergenza di investimenti italiani ed esteri di importante rilevanza tecnologica nel campo dell’Automotive. Il progetto è stato illustrato nell’Abbazia del Goleto che si trova nel territorio Sant’Angelo dei Lombardi, in Irpinia, la cosiddetta ... Leggi su ildenaro

