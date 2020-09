Andrea Petrucci, è online il video di “A spasso tra le stelle con te” (Di mercoledì 2 settembre 2020) online il video del brano “A spasso tra le stelle con te” di Andrea Petrucci tratto dall’album “il coraggio è tra le braccia di un sogno“. Il brano è una dolce ma potente ballata che l’artista stesso definisce un “inno all’amore”. Il brano è una dedica alle donne che nella sua vita lo hanno sempre amato e supportato. Il video, è una metafora della vita, nella quale le ballerine, volteggiando, rappresentano il processo di creazione, distruzione e rigenerazione che governa l’universo. Così ha citato Andrea Petrucci: «Il video vede protagoniste delle ballerine di pole dance che rappresentano la vita ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

