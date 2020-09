Ufficiale, Gabriel Magalhaes è un giocatore dell’Arsenal (Di martedì 1 settembre 2020) L’epilogo è già ovvio, ma adesso la vicenda di Gabriel Magalhaes ha assunto contorni netti ed ufficiali. Il brasiliano, accostato per mesi al mercato estivo del Napoli, è diventato un calciatore dell’Arsenal. Ad annunciarlo è stato lo stesso club di Premier League sui suoi canali social. Anche questa pagina di mercato può dirsi definitivamente archiviata. Central defender Gabriel has joined us from French side Lille on a long-term contract! — Arsenal (@Arsenal) September 1, 2020 L'articolo Ufficiale, Gabriel Magalhaes è un giocatore dell’Arsenal ilNapolista. Leggi su ilnapolista

