Tour de France 2020, settima tappa: data, orari, tv e streaming (Di martedì 1 settembre 2020) Venerdì 4 settembre è il giorno della settima tappa del Tour de France 2020, 168 chilometri da Millau a Lavaur. Presenti due GPM poco impegnativi nella parte centrale di una frazione che dovrebbe rappresentare una delle non molte occasioni per i velocisti del gruppo. Il tutto mentre i big vedono avvicinarsi i Pirenei. settima tappa: PERCORSO E ALTIMETRIA orari E TV – La tappa prenderà il via da Millau alle ore 13:35, mentre l’arrivo di Lavaur è stato programmato tra le 17:19 e le 17:41 in base alla media oraria. La diretta tv è affidata a Rai 2 e ad Eurosport, con gli appassionati che potranno seguire la corsa anche in diretta streaming su ... Leggi su sportface

